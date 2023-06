Caos affitti brevi, gli operatori turistici della Penisola sorrentina incontrano l’assessore Casucci

La regolamentazione del settore extralberghiero nella Penisola sorrentina è urgente e indispensabile. E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi ieri mattina tra l’ assessore regionale al Turismo Casucci con gli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti delle principali associazioni della filiera turistica locale (Atex, Confindustria, Confcommercio, Agenti di Viaggio,Charter,Chiavi d’Oro).

Nel corso dell’incontro è stato presentato all’ assessore regionale e agli assessori comunali un documento di Atex con un’analisi del fenomeno e specifiche proposte da mettere in campo quali, si legge in una nota, “introduzione dei Coefficenti di densità ricettiva extralberghiera, regolamentazione drastica sugli Affitti Brevi, modifiche all’attuale legge regionale sul Turismo”. Inoltre è stato chiesto al Ministero di attivarsi “per bloccare l’ annunciato provvedimento che consentirebbe alle strutture extralberghiere di somministrare alimenti anche a clienti che non sono ospiti delle strutture”, nonché un “immediato piano di Controlli per individuare e chiudere le strutture ricettive abusive”.

L’ assessore Casucci ha sollecitato i partecipanti alla presentazione di un documento condiviso tra istituzioni e associazioni della Penisola Sorrentina che porterà alla Conferenza Stato-Regioni per evidenziare al Governo la necessità di interventi drastici e di rivedere il recentissimo disegno di legge sulla regolamentazione degli affitti brevi che non risolve l’ attuale “far west”.