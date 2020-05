Caos Procure: Ayala, ‘sono sconvolto, giudici scopiazzano la peggiore politica’

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Io sono veramente sconvolto, questo non è altro che scopiazzare la peggiore politica…”. Con queste parole Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxiprocesso alla mafia di Palermo e grande amico di Giovanni Falcone, commenta con l’Adnkronos le ultime intercettazioni nell’inchiesta all’ex consigliere del Csm Luca Palamara. “Per me non c’è stato nulla di nuovo nel leggere quelle intercettazioni – spiega – anche se non sono mai stato addentro queste logiche. Ma il vero pericolo è che la gente possa perdere la fiducia nella magistratura”.