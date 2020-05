Caos Procure: La Sicilia, ‘ecco perché non pubblicheremo le intercettazioni dei Pm’

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – “Non pubblicheremo il contenuto delle chat, a meno che non dovessere avere un rilievo penale o disciplinare ma anche solo sociale tale da renderle imprescindibili nel racconto dei fatti. E’ una scelta. Difficile, sofferta. Ma consapevole”. Così, in un editoriale pubblicato oggi in prima pagina, il quotidiano La Sicilia spiega perché non pubblicherà le chat del caso Palamara. Mario Barresi spiega: ‘Le trame siciliane dei Palamara papers’ era il titolo preconfezionato. Prima di riflettere. E di decidere. Non è la volpe che non arriva all’uva, perché il vigneto è immenso. E i grappoli siciliani sono tutti da raccogliere”.