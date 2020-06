Caos procure: Lega Giovani, flash mob davanti tribunale Tribunale per ‘toghe pulite’ (2)

(Adnkronos) – “Siamo venuti davanti al Palazzo di Giustizia di Milano muniti di scope – prosegue Alessandro Verri, coordinatore Lega Giovani Lombardia – per chiedere pulizia all’interno della magistratura. Appare chiaro come in questo Paese sia saltato per aria il meccanismo della separazione dei poteri, un’anomalia che mette a rischio la sopravvivenza stessa della democrazia. Un riforma reale della Giustizia è inderogabile: non vogliamo più sentir parlare di corretti interne, nomine legate all’ideologia e siamo stanchi di inchieste fondate sul nulla, utili solo a una certa parte politica”.