Caos procure: Lega Giovani, flash mob davanti tribunale Tribunale per ‘toghe pulite’

Milano, 2 giu. (Adnkronos) – Flash mob della Lega Giovani, ribattezzata ‘operazione toghe pulite’, davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. I ragazzi del movimento giovanile del Carroccio si sono presentati, in tarda mattinata, davanti al tribunale muniti di scope: un gesto simbolico per chiedere “la pulizia di una giustizia in balia delle correnti interne, che funziona seguendo logiche spartitorie degli incarichi e opera pesanti ingerenze nella vita politica del Paese”, si legge in una nota.