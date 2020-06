Caos Procure: Mulé (Fi), ‘hanno sputato su Carta, ora riforma corale’

Roma, 1 giu,. (Adnkronos) – “Giustizia, dal latino ‘iustus’: giusto. L’enciclopedia degli orrori in queste settimane di scandali e intercettazioni di ‘giusto’ non ha proprio nulla. Anzi, viene a spalancarsi l’abisso dell’aberrazione nel quale è piombata la giustizia in Italia. Le toghe politicizzate mostrano il vero volto di quello che a tutti gli effetti è diventato un partito politico, una casta ambiziosa e pericolosissima che nella logica della spartizione delle poltrone soppianta merito, competenza, giustizia, diritti preferendo il correntismo e la rappresentanza politica associativa disvelata perfettamente dall’inchiesta Palamara”. Lo scrive su Facebook Giorgio Mulé, deputato di Fi e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.