Caos trasporti a Napoli, si ferma la metro 1: linea storica presa d’assalto

Disagi per i viaggiatori questa mattina a Napoli dopo che la metropolitana di Anm si è fermata improvvisamente a Garibaldi per un guasto tecnico. In tanti tra pendolari, turisti e studenti hanno ripiegato sulla linea storica che da Garibaldi porta a Campi Flegrei ma senza fortuna. I convogli, piccoli anche se moderni, non sono riusciti infatti ad ospitare a bordo tutta l’utenza rimasta a piedi con il blocco della Linea 1. Risultato: proteste e ritardi, con corse cancellate e l’ennesimo caos in città (la terza d’Italia per dimensioni ed importanza).