Capability Festival, l’assessore Trapanese incontra gli studenti dell’Alberghiero Ferraioli

Tappa all’Istituto alberghiero napoletano “Antonio Esposito Ferraioli” guidato dalla dirigente scolastica Rita Pagano per la terza edizione del Capability Festival sulla disabilità, Iniziativa nata da un’idea dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese.

All’incontro con gli studenti e i docenti del triennio, che si è tenuto nella Sala Romanino del plesso di via Gorizia dell’istituto napoletano, l’assessore ha dunque avuto la possibilità, insieme con Francesco Cannadoro, autore comunicatore e caregiver, e Giacomo Mazzariol, autore e sibling, di approfondire i temi della disabilità fuori dagli stereotipi in un’ottica di comunicazione positiva “partendo dal valore delle capacità di ognuno di noi – ha sottolineato Trapanese – cercando di comprendere e far comprendere che la disabilità non è un problema ma può essere una grande opportunità di vita, di diversità, di crescita”.

“Assolutamente vero, la disabilità è una risorsa e siamo stati davvero orgogliosi di aver potuto offrire ai nostri ragazzi questo straordinario momento di approfondimento su di una realtà, quella dell’inclusione attiva, che il nostro istituto ha sempre perseguito e affrontato con grande entusiasmo”, ha sottolineato la preside Pagano.