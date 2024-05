Capaci, Schlein: rinnovare impegno contro la mafia

Roma, 23 mag. (askanews) – “E’ importantissimo per noi essere qui nell’anniversario della strage di Capaci per continuare a rinnovare l’impegno della nostra parte politica contro ogni forma di criminalità organizzata, contro le infiltrazioni della mafia dentro alle istituzioni, alla politica, al mondo economico”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Palermo.

“Dobbiamo affinare gli strumenti di contrasto, se vogliamo seguire quello che abbiamo imparato e l’esempio di chi purtroppo ha pagato con la vita la lotta alla mafia. Dobbiamo ogni giorno inventare nuovi strumenti, perché la mafia cambia forma. Non cambia obiettivi, purtroppo, ma cambia forma e continua ad infiltrarsi. Dobbiamo continuare l’impegno a mettere in comune a livello europeo gli strumenti di contrasto alle mafie, perché stanno operando con disinvoltura attraverso i confini europei”.

Ha aggiunto la Schlein: “Ci siamo battuti negli anni scorsi, abbiamo ottenuto un regolamento per il mutuo riconoscimento degli ordini di confisca e di sequestro. Sui beni confiscati c’è molto di più da fare, in Italia e ancora di più a livello europeo. Noi rilanceremo in avanti anche con quello che serve in Italia, con l’arrivo dei fondi Pnrr, per innalzare i presidi di legalità. La direzione sbagliata è quella di alzare la soglia del contante, di permettere il subappalto a cascata. Dove la filiera si fa più opaca è più facile che si infiltri il malaffare e la criminalità organizzata. Invece dobbiamo mettere le forze dell’ordine e la magistratura di fare tutti i controlli necessari”.