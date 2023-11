Capacità, autonomia e tecnologia nel nuovo Suv Kia EV9

MILANO (ITALPRESS) – Un SUV completamente elettrico che tiene insieme autonomia, tecnologia e capacità. Sono queste alcune delle caratteristiche che distinguono EV9, il nuovo prodotto di Kia e ulteriore passo in avanti per la Electric Global Modular Platform (E-GMP). Nel corso della presentazione e del test drive nazionale avvenuti vicino a Milano, il primo dettaglio evidente sono le notevoli dimensioni dell’auto che la rendono il veicolo passeggeri più spazioso realizzato da Kia.

Parliamo infatti di un SUV che in allestimento Baseline è largo 1.980 mm e alto 1.755 mm, con un passo di 3.100 mm. La versione GT-Line è lunga 5.015 mm, larga 1.980 mm e alta 1.780 mm con un passo di 3.100 mm. Anche gli spazi interni sono molto capienti, studiati per garantire il comfort dei passeggeri e la maggiore praticità possibile per il trasporto di merci. Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 828 litri con 4/5 sedili in posizione verticale e di 333 litri quando sono occupati tutti i 6/7 posti. A questi si aggiunge anche un vano aggiuntivo sotto il cofano anteriore, con una capacità di 90 litri nella versione a trazione posteriore (Rear Wheel Drive, RWD) e di 52 litri in quella a trazione integrale (All Wheel Drive, AWD).

Prestazioni importanti anche in termini di autonomia del motore e di efficienza di ricarica. Come spiegato da Carmelo Tringali, Business & Product Planning Director di Kia, “il pacco batteria è da 99,8 kW, tali da garantire fino a 563 km di autonomia in una configurazione che prevede sia la versione Rear Wheel Drive con 203 cavalli di potenza oppure quella All Wheel Drive con 384 cavalli di potenza. La piattaforma E-GMP è anche sinonimo di 800 V, velocità di ricarica all’avanguardia: in questo caso, siamo in grado di ricaricare dal 10 all’80% della batteria in appena 24 minuti. Quindi circa 70 kW con un picco di potenza massimo di 210 kW”. In versione a trazione posteriore, abbiamo una velocità massima di 185 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi. Il tutto con un motore da 149,5 kW in grado di erogare una coppia massima di 350 Nm. La versione a trazione integrale è invece alimentata da due motori elettrici da 141 kW con una coppia massima di 350 Nm sia all’anteriore che al posteriore. La velocità massima è di 200 km/h ed è capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con un’autonomia di 505 km nel ciclo WLTP.

Sono quattro le modalità di guida disponibili: Eco, che massimizza l’efficienza; Sport, che incrementa la curva di potenza per prestazioni brillanti; Normal, che ottimizzare l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza; My Drive, che permette al guidatore di impostare la modalità di guida secondo le proprie personali preferenze. Efficienza ed alta tecnologia sono le caratteristiche dell’interno. A cominciare dall’ampio display panoramico da un grande cluster da 12,3 pollici collocato davanti al conducente, da uno schermo di infotainment da 12,3 pollici e da un sistema di climatizzazione con ulteriore schermo da 5,3 pollici che fornisce le informazioni relative al riscaldamento e ai sedili. Tra le funzioni più innovative sicuramente EV Smart Route Planner, un sistema per la pianificazione del viaggio. Partendo dai dati del percorso, il sistema è in grado di determinare la posizioni delle varie colonnine di ricarica disponibili e di segnalare quando, dove e per quanto tempo ricaricare, oltre a fornire altre informazioni sulle condizioni del traffico e i punti di interesse. Diventa inoltre possibile il condizionamento della batteria, così da preriscaldarla fino alla temperatura ottimale prima della ricarica.

Maggiore semplificazione anche sul fronte di ricarica con il sistema Plug & Charge che permette l’identificazione automatica della vettura alla colonnina e un processo di fatturazione sicura, lasciando al viaggiatore l’unica incombenza di collegare la presa di ricarica. “Con EV9 debutta anche un nuovo sistema di infotainment che darà agli utenti di Kia la possibilità di personalizzare e configurare la loro auto con gli ultimi software disponibili – ha aggiunto Tringali – Infatti con l’online store Over-the-Air i nostri clienti potranno verificare in ogni momento qualsiasi software disponibile sul modello, scaricarlo e acquistarlo per un periodo di tempo tra i 30 giorni fino a tutta la durata del possesso auto. Al lancio sono previsti tre elementi: Online Music Streaming con Amazon Music, un Overboost sulla motorizzazione da 384 cavalli All Wheel Drive e il Remote Smart Park Assist di configurazione 2.0 che permette di fare parcheggi da remoto anche in obliquo. Tutti e tre i contenuti saranno già di serie”.Numerosi i sensori interni ed esterni al veicolo in grado di assicurare la massima sicurezza durante il viaggio. A cominciare dal Lane Following Assist 2.0 che controlla la distanza laterale dagli altri veicoli per sorpassi in totale sicurezza. Allo stesso modo, Lane Keeping Assist (LKA) emette un avviso e, se necessario, interviene sullo sterzo se il veicolo inizia a deviare dalla sua corsia di marcia senza che l’indicatore di direzione sia attivato. Seguono i sistemi Blind View Monitor (BVM) e Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) che intervengono nel prevenire eventuali collisioni posteriori: il primo visualizza la vista laterale posteriore quando viene attivato l’indicatore di direzione per incrementare la visibilità durante i cambi di corsia, mentre il secondo emette un avviso sonoro o attiva la frenata se viene rilevato un altro veicolo all’uscita da un parcheggio in parallelo o quando si cambia corsia.

Forward Collision-avoidance Assist 2 (FCA 2) con Junction Turning/Crossing aiuta invece a evitare collisioni con vetture, pedoni, ciclisti anche in situazioni difficili come gli incroci, o quando ci si deve inserire nel traffico in arrivo, e anche durante i cambi di corsia. A seconda delle circostanze, il sistema può fornire un avviso o intervenire direttamente con una sterzata evasiva o una frenata di emergenza per evitare la collisione.

“EV9 rafforza il nostro posizionamento: diventare leader nel campo delle soluzioni di mobilità elettrificate. Siamo stati fra i primi a dedicare una piattaforma esclusivamente per la costruzione di veicoli elettrici, E-GMP, da cui la prima nata è stata un paio di anni fa l’EV6. Questo crossover, dal momento della sua introduzione sul mercato, ha subito ottenuto il riconoscimento di ‘Auto dell’anno 2022’. Questo ci ha lusingato e ci ha fatto recuperare gli sforzi nella realizzazione di questo prodotto”, ha commentato Giuseppe Mazzara, Direttore Marketing di Kia.

“Con EV9 nasce un segmento superiore all’EV6, un SUV di grosse dimensioni, con ritrovati tecnologici ancora maggiori: una batteria più grande e un’autonomia maggiore. Questo rappresenta la volontà di Kia di entrare nel segmento dell’elettrico raggiungendo un target sempre più raffinato ed esigente nella continuità della tecnologia e del design – ha aggiunto – EV6 ed EV9 sposano entrambe la filosofia Kia ‘Opposites united’, la forza degli opposti che si attraggono. Basta vedere la silhouette di EV9: un’auto robusta dalle linee tese e spigolose, ma in grado di garantire solidità e senso di eleganza”.

foto: xh7/Italpress

(ITALPRESS).