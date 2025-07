Caparezza, in uscita il 31 ottobre il disco (e fumetto) “Orbit Orbit”

Roma, 14 lug. (askanews) – Dopo aver annunciato l’atteso ritorno al live nella prossima estate, Caparezza arriva con una nuova grande sorpresa: il 31 ottobre esce “Orbit Orbit”, il suo nuovo disco, accompagnato da un fumetto, che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti.

“Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”, racconta Caparezza.

Un album, pubblicato da BMG Italy in preorder da oggi 14 luglio(https://caparezza.lnk.to/OrbitOrbitPR), nato come la colonna sonora di un fumetto sull’immaginazione e sulla rinnovata voglia di fare musica.

In occasione dell’uscita dell’album, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, Casa editrice che rappresenta un riferimento nel panorama internazionale grazie al successo di personaggi quali Tex, Dylan Dog, Zagor, Nathan Never, Julia.

Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria e in fumetteria “Orbit Orbit”, il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, Orbit Orbit è un’avventura senza limiti.

L’album sarà disponibile nei seguenti formati fisici: Space lp box (Doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi), Space cd box (cd + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi), doppio vinile “Idea version” colorato Pink- Purple Marbled per Amazon, doppio vinile “Flying airstream version” colorato Silver per Feltrinelli, doppio vinile “Planet nostos version” colorato Transparent Blue per Discoteca Laziale, doppio vinile black cd digipack.

Il fumetto, presentato da una copertina disegnata da Matteo De Longis, sarà disponibile sia in formato albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) che in volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm) a partire dal 31 ottobre.