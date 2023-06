Grande Successo per l’evento di apertura a Napoli, nel cuore del Vomero in via Massimo Stanzione 2/g di CapelloPro, la nuova insegna retail nata dall’idea di Antonio e Sergio Palmieri del Gruppo Palmieri che da 50 anni opera nell’hair beauty professionale ed è un riferimento per il mondo professionale della bellezza.

CapelloPro è un format innovativo interamente dedicato alla bellezza, cura e salute dei capelli che combina la vendita al dettaglio dei migliori prodotti professionali all’esperienza di un salone. Si distingue per una superficie retail più ampia di quella che normalmente dedicano i saloni di acconciatura, e ha nel mix prodotto – consulenza – esperienza uno dei suoi elementi distintivi.

“CapelloPro – spiega Sergio Palmieri – è un format nato sulla base di alcune considerazioni: il prodotto professionale è stato finora disponibile solo in saloni con un corner dedicato e in poche profumerie di fascia alta; a differenza di quanto accade negli USA e in altri Paesi le rivendite Italiane non raggiungono fatturati significativi; il parrucchiere, soprattutto quello italiano, si sente più stilista e consulente d’immagine che commerciante. Ecco perché ho deciso di riunire in un solo format tutti e tre gli elementi vincenti e necessari e cioè il prodotto, il parrucchiere e l’esperienza che è possibile fare del prodotto. Tutto questo ha fatto la differenza e ha dato valore al format di CapelloPro”.

Tra negozi full-format e CapelloPro Smart (vale a dire la formula “store in store”) il gruppo Palmieri conta ad oggi 12 punti vendita attivi, che dovrebbero diventare 25 entro fine anno, 70 nel 2025 e 100 nel 2026 per un giro d’affari previsto di 30 milioni di euro e la prospettiva di presenza internazionale.

Il settore della cura dei capelli è in grande espansione praticamente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina passando per l’intera Europa, con tassi di crescita a due cifre, una quota di mercato di quasi il 20% del settore cosmetici e un fatturato di 1.8 miliardi di euro, di provenienza più o meno equamente ripartita fra saloni professionali e canali tradizionali come GDO e insegne specializzate nella fascia prezzo bassa €1-15, e profumerie e farmacie nella fascia medio alta.

Presenti all’evento di apertura dello store di via Stanzione a Napoli, accolti dalla musica e dal dj set di Daniele Tozzi, più di cento ospiti del mondo dell’imprenditoria, delle professioni, della moda e della bellezza tra i quali Roberto Domenichelli (regional L’Oréal), Gerardo Lionetti (direttore generale Aveda), Diego Iarrobino (Kevin Murphy) e Camillo Cars (Ghd). Otto modelle, nel corso della serata, hanno presentato diverse acconciature e trattamenti styling per capelli realizzati dal team di CapelloPro.

Sin dall’inizio della propria attività CapelloPro ha ospitato prodotti dei top brand del settore come, tra gli altri, L’Oréal Professionnel, Wella Professional, Aveda, Kérastase e Ghd, ed è ospitato negli store Coin, OVS e Mallardo.