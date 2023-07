Capi sequestrati vengono devoluti al popolo dello Zambia

Centinaia di capi abbigliamento per uomo, donna e bambini, oltre a tantissime scarpe, partiranno da Napoli, destinazione Zambia. Si tratta di oggetti che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine nel corso di varie operazioni condotte sul territorio cittadino e che la magistratura inquirente napoletana ha deciso di devolvere al paese africano. Abbigliamento e scarpe sono state affidate al console onorario dello Zambia, Francesco Cossu. “Sono tanti colli di merce – spiega il console Cossu – che spediremo nelle prossime settimane nelle aree più povere del Paese. La soddisfazione è davvero tanta e vogliamo ringraziare coloro che hanno deciso di devolvere questa merce”. L’Africa ha bisogno di un sostegno che non si deve limitare solo a quello alimentare, perché la popolazione diventa preda delle mancanze e attraverso questa peculiarità facilità l’intrusione delle politiche fondamentaliste che offrono molto a caro prezzo. Un poco come succede in Tunisia, solo che qui parliamo di una delle mete turistiche più amate e di un mare noto per la sua bellezza e trasparenza.