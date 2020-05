Capitale europea dell’innovazione 2020: primo premio da 1 milione di euro

La Commissione europea ha lanciato l’edizione 2020 del premio European Capital of Innovation.Con questa iniziativa, ogni anno viene assegnato un premio alle città con gli ecosistemi d’innovazione più dinamici, che trovano modi inclusivi di mettere in relazione cittadini, settore pubblico, mondo universitario e imprese per creare nuove soluzioni con vantaggi sociali per tutti. Le città candidate saranno giudicate in base alla misura in cui consentono ai propri cittadini di sperimentare e garantire la diffusione delle proprie idee. Premi in denaro saranno assegnati alle migliori iniziative che dimostrino di aver creato l’ambiente giusto per innovare: Capitale europea dell’innovazione 2020 con un 1.000.000 di euro e 5 runner-up cities da 100.000 euro ciascuna.

Il concorso è aperto alle città con oltre 100.000 abitanti (negli Stati in cui non esistono città con più di 100.000 abitanti, può candidarsi la città più grande); degli Stati membri dell’UE e paesi associati al programma Horizon 2020

La scadenza per candidarsi è fissata al 23 giugno 2020.