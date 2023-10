Capitale europea dello sport 2026: Napoli o Saragozza, tra 15 giorni si decide. Manfredi ci crede

Si dovranno attendere ancora un paio di settimane per sapere se Napoli sarà la Capitale europea dello Sport 2026. A un anno dalla candidatura si è ormai al rush finale che vede in lizza, insieme al capoluogo campano, la città spagnola di Saragozza. In questi giorni nel capoluogo campano i componenti della Commissione Aces Europe hanno visitato gli impianti sportivi e oggi c’è stato un ultimo confronto con l’amministrazione comunale a Palazzo San Giacomo. “Il lavoro fatto qui a Napoli è molto professionale – ha affermato Gianfrancesco Lupatelli, presidente Aces Europe – e la candidatura della città è sostenuta anche dal presidente del Coni, Malagò, e dal ministro dello Sport, Abodi. Abbiamo visionato gli impianti nel corso di una visita ben organizzata e il dossier che ci è stato presentato è pesante e ben documentato”. “C’è tanto ottimismo e ci abbiamo messo un grandissimo impegno – ha detto l’assessore allo Sport, Emanuela Ferrante -. Abbiamo rappresentato alla Commissione in cosa Napoli si differenzia da ogni altra città europea e quanto stiamo investendo nello sport per la manutenzione e la fruizione degli impianti, già riqualificati con le Universiadi 2019. Napoli sta ricominciando dallo sport – ha aggiunto – perchè vogliamo che sia la più importante delle politiche sociali per dare una nuova opportunità alla città ma soprattutto ai nostri ragazzi perchè sappiamo che attraverso lo sport li possiamo recuperare e possiamo insegnare loro valori che magari oggi nemmeno la scuola riesce a dare”. Nell’incontro con la Commissione è stato ricordato che la città di Napoli ha ottenuto finanziamenti Pnrr per la riqualificazione e riapertura della piscina a Ponticelli e per la realizzazione di un palazzetto dello sport a Piscinola dove troveranno spazio scherma, arrampicata e padel.

All’incontro ha partecipato anche Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, che ha sottolineato come “la sfida con Saragozza è sicuramente ardua ma speriamo di uscirne vincitori. E’ un’occasione che riporta Napoli in primo piano dopo le Universiadi”. E nel solco della ‘rinascita’ sportiva della città, Roncelli ha annunciato che a dicembre la Nazionale francese di rugby under 20, campione del mondo, sarà a Napoli per una settimana per uno stage di preparazione ai mondiali di febbraio 2024.