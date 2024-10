Capitale europea dello Sport: accordo tra Comune, Città Metropolitana e Sport e Salute. Manfredi: “Sinergia per infrastrutture”

Comune e Città Metropolitana di Napoli avviano una collaborazione con Sport e Salute, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia. La convenzione quadro stipulata ha l’obiettivo di creare una sinergia in vista della realizzazione di attività legate a Napoli Capitale europea dello Sport 2026, ma ha una portata più ampia e un orizzonte più lungo avendo durata triennale. Tra gli scopi indicati nell’accordo rientrano, tra l’altro, anche l’attuazione di programmi di istruzione e formazione con focus su benessere, salute e stili di vita, di campagne per la promozione dell’attività fisica, motoria e sportiva e di progetti finalizzati all’inclusione e allo sviluppo sociale attraverso lo sport. La pianificazione è affidata ad un comitato di coordinamento nel quale sono rappresentati i due enti e la società.

“Un accordo istituzionale molto rilevante per diffondere il valore sociale dell’attività sportiva: la nostra comunità ha bisogno delle migliori sinergie finalizzate a favorire la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture sportive, in tal senso il supporto di Sport e Salute può essere determinante”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

Sport e Salute opera sulla base degli indirizzi emanati dal Governo tramite il Ministro per lo Sport e i giovani ed ha tra le proprie finalità, la promozione della diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età, la formazione del personale degli enti locali in materie quali l’impiantistica sportiva e l’organizzazione e la gestione degli eventi sportivi: un know-how di cui Comune e Città Metropolitana potranno avvalersi in primo luogo in vista della programmazione degli eventi del 2026.

“L’avvio del rapporto ufficiale con Napoli– commenta Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute – rende sempre più concreto il ruolo di Sport e Salute a supporto delle istituzioni locali. Siamo pronti a contribuire con idee, esperienza e progetti per intervenire nei vari ambiti: dall’impiantistica sportiva alle azioni per l’inclusione e sviluppo sociale, sino alla promozione della cultura del benessere e della salute per ogni fascia d’età”.