Capitale in affanno, il Movimento Qualità della Vita: Servono anello ferroviario e parcheggi di scambio

Il completamento della linea di cintura consentirebbe di collegare le principali stazioni della Capitale, rafforzare i parcheggi di scambio e impedire l’ingresso quotidiano di migliaia di auto nel cuore della città

Il Movimento Qualità della Vita richiama l’attenzione sulla necessità di completare e valorizzare l’anello ferroviario di Roma (in foto la linea in gialla), una infrastruttura strategica che, se pienamente realizzata e integrata con il sistema del trasporto pubblico e dei parcheggi di scambio, potrebbe rappresentare una delle soluzioni più efficaci per affrontare il traffico cronico della Capitale. La linea ferroviaria di cintura, già in parte esistente, intercetta nodi fondamentali della mobilità romana come Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro, Valle Aurelia, Vigna Clara e Tor di Quinto. La sua funzione naturale dovrebbe essere quella di una vera metropolitana circolare su ferro, capace di distribuire i flussi tra i diversi quadranti della città senza costringere cittadini, pendolari e lavoratori ad attraversare Roma in automobile. Il punto critico resta la mancata chiusura dell’anello. Quel tratto (il trattino verde in foto) ancora incompleto impedisce al sistema di esprimere pienamente la propria funzione di grande infrastruttura metropolitana. Completarlo significherebbe offrire alla Capitale un asse di mobilità moderno, efficiente e coerente con le esigenze di una grande città europea. Secondo il Movimento Qualità della Vita, la chiusura dell’anello ferroviario dovrebbe essere accompagnata da una rete funzionale di parcheggi di scambio, collocati in prossimità delle stazioni strategiche. In questo modo chi arriva ogni mattina a Roma dalle direttrici esterne potrebbe lasciare l’auto fuori dalle aree più congestionate e proseguire il viaggio su ferro. “Roma non può continuare a inseguire l’emergenza traffico con interventi frammentari e scollegati tra loro. Serve una visione strutturale della mobilità urbana. L’anello ferroviario rappresenta una delle infrastrutture più importanti per ridurre l’ingresso delle auto in città, collegare i principali nodi ferroviari e migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”, dichiara il Movimento Qualità della Vita. Un cittadino proveniente dall’Eur e diretto verso Roma Nord, ad esempio, potrebbe raggiungere Ostiense, parcheggiare e proseguire in treno verso Vigna Clara, Tor di Quinto o altre stazioni dell’area nord, senza attraversare il centro urbano. Lo stesso principio potrebbe valere per chi arriva da Roma Est, Roma Sud, dalla costa, dai Castelli o dalle altre direttrici ferroviarie regionali. Il Movimento sottolinea che il traffico non è soltanto un problema di viabilità, ma una questione di salute pubblica, ambiente, produttività e vivibilità. Ogni giorno perso negli ingorghi significa più stress, più inquinamento, più rumore, più consumo di tempo e minore qualità della vita. Per questo il completamento dell’anello ferroviario deve essere considerato una priorità urbana e sociale, non una semplice opera tecnica. Roma dispone già di una struttura potenzialmente straordinaria, che poche città europee possono vantare. Occorre completarla, integrarla e renderla realmente accessibile ai cittadini. Il Movimento Qualità della Vita chiede alle istituzioni competenti, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, al Governo e agli enti gestori della mobilità ferroviaria di aprire una riflessione operativa e pubblica sul completamento dell’anello ferroviario e sulla realizzazione di un sistema integrato di parcheggi di scambio, trasporto su ferro, metropolitane, tram e autobus. “Una città moderna non si governa costringendo le persone a entrare ogni giorno in auto nel suo cuore. Si governa offrendo alternative efficienti, sicure e intelligenti. Chiudere l’anello ferroviario di Roma significa fare una scelta concreta per la qualità della vita, per l’ambiente e per il futuro della Capitale”, conclude il Movimento Qualità della Vita.