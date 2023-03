Capitale italiana del Libro 23, giovedì la proclamazione: Nola tra le finaliste

Sarà proclamata giovedì alle 10.30 nella Sala Spadolini del Collegio Romano, sede del Mic, la Capitale italiana del Libro per il 2023. Interverranno all’evento il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la direttrice generale delle Biblioteche Paola Passarelli, il presidente della giuria Francesco Perfetti, il presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi e saranno collegati da remoto i rappresentanti delle città finaliste: Firenze, Genova, Lugo (Ravenna), Nola (Napoli), San Quirico d’Orcia (Siena) e San Salvo (Chieti). Il conferimento del titolo è di durata annuale, istituito con la legge 15 del febbraio 2020. La prima Capitale italiana del Libro è stata Chiari (Brescia) alla quale il riconoscimento è stato attribuito per legge dal Consiglio dei Ministri per “le attività di promozione della lettura quale strumento per sostenere la comunità attraverso i canali social dell’amministrazione comunale durante il lockdown” a causa della pandemia per il Covid. Nel 2021 è stata proclamata Vibo Valentia, nel 2022 Ivrea.