Capitale Italiana del Mare 2026, domani la presentazione ufficiale

Tutto pronto per il primo atto ufficiale di un cammino ambizioso e identitario: la presentazione della candidatura di Gaeta quale Capitale Italiana del Mare 2026. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 19 gennaio, alle ore 11 nella solenne cornice del Castello Angioino, simbolo della città proteso sul mare e sede dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

L’iniziativa Capitale Italiana del Mare 2026, promossa dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare in collaborazione con il MEF, mira a porre al centro dell’agenda nazionale la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della Blue Economy. Gaeta risponde a questa chiamata con un progetto corale.

Quella di Gaeta non è una candidatura isolata, ma l’espressione di una forza territoriale senza precedenti. La governance vede infatti schierati, accanto al Comune di Gaeta, la Camera di Commercio Frosinone-Latina e l’Università di Cassino. Aderiscono la Regione Lazio, le Province di Latina e Caserta, le Città Metropolitane di Napoli e Roma e ben 19 Comuni tra Lazio e Campania(Tarquinia, Civitavecchia, Latina, S. Felice Circeo, Sabaudia, Fondi, Itri, Formia, Ponza, Minturno, Mondragone, Castelvolturno, Cellole, Sessa Aurunca, Bacoli, Giugliano in Campania, Procida, Monte di Procida, Pozzuoli oltre al sostegno di Catania) e una rete imponente che coinvolge oltre 80 partner tra enti pubblici, associazioni, istituti scolastici e stakeholder privati.

Il dossier di candidatura, dal titolo evocativo “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere!”, non è quindi solo un documento tecnico, ma il manifesto di una macroarea che abbraccia il Tirreno dal Golfo di Napoli fino ai confini della Toscana.

Novità dell’ultim’ ora l’adesione della Città Metropolitana di Roma. “Gaeta rappresenta un esempio emblematico di città profondamente legata al mare, non solo sotto il profilo geografico ed economico, ma anche per la sua plurisecolare cultura marinara, che ha saputo intrecciare storia, tradizioni, identità e sviluppo del territorio.- scrive il sindaco Gualtieri nella lettera di adesione – Il mare ha costituito nei secoli un elemento fondativo della comunità gaetana, modellandone il tessuto sociale, le attività produttive, il patrimonio culturale e il rapporto quotidiano tra cittadini e ambiente.”

“La candidatura di Gaeta – prosegue Gualtieri – assume un valore particolarmente significativo anche in relazione al ruolo del mare quale risorsa strategica da preservare, tutelare e valorizzare in un’ottica di sostenibilità ambientale, innovazione e responsabilità intergenerazionale. In un contesto storico caratterizzato da profonde sfide ambientali e climatiche, Gaeta si propone come laboratorio virtuoso di buone pratiche, capace di coniugare tutela degli ecosistemi marini, sviluppo economico sostenibile e promozione culturale.”

“Ringrazio il sindaco Gualtieri – afferma il primo cittadino di Gaeta Cristian Leccese –. Candidare Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026 è una scelta che nasce dal cuore e da una visione profonda del nostro futuro. Abbiamo lavorato incessantemente per costruire un progetto che non fosse una semplice formalità, ma un atto di amore e passione verso le nostre radici e il nostro mare. Non cerchiamo solo un titolo, ma vogliamo onorare millenni di storia marittima proiettandoli verso l’innovazione e la sostenibilità.”

Una emozione in più: direttamente dal Castello Angioino verrà inviata al Ministero la Pec di partecipazione comprensiva di documentazione.

La sfida per il 2026 è aperta: Gaeta è pronta a navigare verso l’orizzonte.