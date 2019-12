Capitale Italiana della Cultura 2021: il Comune di Procida si candida al bando

Il Comune di Procida (Napoli) ha presentato la candidatura al bando per la Capitale italiana della cultura 2021. Ne dà notizia il sindaco, Dino Ambrosino, spiegando che entro l’inizio di marzo sarà elaborato il dossier a sostegno della proposta. “Bisogna legare con un unico filo discorsivo i tanti eventi culturali di successo – spiega Ambrosino – la tradizione dei Riti Pasquali, le tracce archeologiche dei Micenei e la storia più recente dei nostri marinai. L’abito tipico procidano, l’architettura mediterranea, i palazzi nobili e i personaggi illustri che si sono innamorati dell’isola. Cercheremo di costruire questo percorso mettendo insieme i suggerimenti della comunità, perché il successo dell’iniziativa sarà anzitutto acquisire più consapevolezza del nostro tesoro. Poi vengono il milione di finanziamento e l’indotto turistico”. Ambrosino parla di “bella sfida” e, aggiunge, “chissà se alla fase finale della selezione per la prima volta non arrivi un’isola”