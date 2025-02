Capitale Italiana della Cultura 2027: Roma ospita le audizioni delle città finaliste

Sono iniziate oggi, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, le audizioni pubbliche delle dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. Una Giuria di esperti presiede le audizioni, momento cruciale del processo di selezione. E ogni città ha l’opportunità di presentare il proprio progetto culturale e la relativa visione strategica. Le audizioni di oggi riguardano Alberobello (provincia di Bari, Puglia) con il dossier ”Pietramadre”; Aliano (provincia di Matera, Basilicata) con il dossier ”Terra dell’altrove”; Brindisi (Puglia) ”Navigare il futuro”; Gallipoli (provincia di Lecce, Puglia) ”La bella tra terra e mare”; La Spezia (Liguria) ”Una cultura come il mare”. Il calendario delle audizioni proseguirà domani con altre cinque candidature: Pompei (provincia di Napoli, Campania) ”Pompei Continuum”; Pordenone (Friuli Venezia Giulia) ”Pordenone 2027. Città che sorprende”; Reggio Calabria (Calabria) ”Cuore del Mediterraneo”; Sant’Andrea di Conza (provincia di Avellino, Campania) ”Incontro tempo”; Savona (Liguria) ”Nuove rotte per la cultura”. A seguito delle audizioni, la Giuria valuterà i progetti per selezionare la città che otterrà il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. L’annuncio della città vincitrice avverrà entro fine marzo 2025. La città prescelta riceverà un finanziamento di un milione di euro per la realizzazione delle iniziative previste nel dossier di candidatura. Il Ministero della Cultura promuove l’iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale italiano e incentivare la progettualità urbana, considerando la cultura come motore di sviluppo e innovazione.