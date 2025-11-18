Capitaneria di porto di Napoli, l’Ammiraglio Giuseppe Aulicino assume il comando

Domani, mercoledì 19 novembre alle ore 10, nella “Sala Galatea” della Stazione Marittima, alla presenza delle massime cariche istituzionali locali, militari, civili e religiose, avrà luogo la cerimonia di passaggio di consegne tra l’Ammiraglio Ispettore Gaetano Angora – attuale Direttore marittimo della Campania e Comandante del porto di Napoli – e l’ammiraglio ispettore Giuseppe Aulicino già capo del Reparto Personale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie porto.

Gaetano Angora lascia il comando della Direzione marittima della Campania e del porto di Napoli – dopo circa un anno – per raggiungimento limiti di età. La cerimonia sarà presieduta dal Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Pil. Sergio Liardo e dal Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni.