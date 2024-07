Capitol Hill, per Corte Suprema Trump ha diritto a immunità parziale

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Corte Suprema degli Stati

Uniti ha stabilito che l’ex presidente Donald J. Trump ha diritto

a un livello d’immunità parziale per i procedimenti giudiziari

relativi agli atti commessi durante le sue funzioni: una decisione

che ritarderà il processo federale contro di lui per l’accusa di

complotto, per aver tentato di sovvertire le elezioni del 2020. Il

voto di 9 giudici supremi è stato di 6 a 3, dividendosi tra la

maggioranza “conservatrice” e quella “liberal”.

(Video di Stefano Vaccara)