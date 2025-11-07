Capo Plaza torna a Salerno con l’instore di “Hustle Mixtape Vol. 2”: appuntamento alla Feltrinelli il 12 novembre

A pochi giorni dalla release di “Hustle Mixtape Vol. 2”, Capo Plaza annuncia il suo instore tour: tre appuntamenti speciali, a Milano sabato 9 novembre (Dischivolanti, Ripa di Porta Ticinese 47, ore 19.00), nella sua Salerno martedì 12 novembre (Feltrinelli, Corso Vittorio Emanuele 230, ore 16.00) e a Roma mercoledì 13 novembre (Discoteca Laziale, Via Giovanni Giolitti 263, ore 16.30), pensati per incontrare il pubblico e condividere dal vivo il successo del nuovo progetto.

Un’occasione per Plaza di ritrovare l’energia dei fan dal vivo e celebrare insieme il grande riscontro ottenuto da “Hustle Mixtape Vol. 2” già protagonista delle classifiche, con tutti i brani entrati direttamente nella Top 50 Italia di Spotify e un esordio al n. 3 della classifica Global Top Albums Debut a poche ore dalla release: numeri che confermano ancora una volta la forza e la rilevanza internazionale di un artista che continua a spingersi oltre i confini della scena urban italiana.

Un ritorno alle origini, potente e diretto, “Hustle Mixtape Vol. 2” (Warner Music Italy) ribadisce il legame profondo del rapper salernitano con la propria storia e con le radici della trap italiana. Quindici brani che uniscono carisma, autenticità e tecnica, anticipati dai singoli “Non basta mai”, “Larry Hoover” e “Caramel”, ciascuno espressione di una diversa sfumatura del suo stile: dalla sinergia esplosiva con Tony Effe e Bresh alla scrittura più cruda e istintiva fino alla ricerca di nuove melodie e contaminazioni. Il mixtape include anche le collaborazioni con Nerissima Serpe, Papa V, Tony Boy, i contributi autoriali di Madame nei testi di “Moncler” e “Solo tu”, e la partecipazione internazionale dell’artista urban brasiliano Caio Luccas nel brano “Tudo Bem”, che porta nel progetto una nota di freschezza e apertura globale.

Con “Hustle Mixtape Vol. 2”, Capo Plaza chiude un cerchio e ne apre un altro: un lavoro che celebra la sua evoluzione, la forza delle sue radici e la continua spinta verso nuove sonorità, confermandolo come punto di riferimento assoluto della scena urban italiana.