Capo Verde, si insedia il nuovo console a Bologna

Il 24 Giugno è avvenuto l’insediamento ufficiale del Console Onorario di Capo Verde per l’Emilia Romagna , Averardo Orta; presente Jorge José de Figueiredo Gonçalves Ambasciatore della Repubblica di Capo Verde; Anna Lisa Boni assessora del Comune di Bologna con delega ai fondi europei e alle relazioni internazionali. Sua Eccellenza

l’Ambasciatore della Repubblica di Capo Verde Jorge José de Figueiredo Gonçalves eraaffiancato da Alice Maria Ferreira Santos,

Conselheira de Embaixada e Chefe da Secção Consular – Ministra Plenipotenciária.

A ricevere la delegazione, nella sede del Consolato, presso gli uffici del Consorzio Colibrì, è il Console onorario regionale, Cavaliere del Lavoro Averardo Orta insieme ad una rappresentanza delle massime

istituzioni locali e regionali tra cui Anna Lisa Boni assessora del Comune di Bologna con delega ai fondi europei e alle relazioni

internazionali e il Commendatore Giuseppe Landini membro del Consiglio di Decanato del Corpo consolare dell’Emilia-Romagna. Presenti alla cerimonia di inaugurazione del Consolato erano anche i consoli onorari: Francesco Andina per la Svizzera, Elena Maria Longobardi per l’Austria.

Dopo una visita negli spazi operativi si è svolta la lettura, da parte dell’Ambasciatore, rispettivamente della Carta Patente e

dell’Execuatur, una prassi che avvia i rapporti di cooperazione tra idue Paesi. La cerimonia si è conclusa con un brindisi tra tutti i

partecipanti e un discorso del Console Orta di cui viene riportato di seguito uno stralcio :

_“La visita di sua Eccellenza l’ambasciatore della Repubblica di Capo Verde in Italia alla sede consolare dell’Emilia-Romagna sottolinea la rilevanza attribuita dall’Ambasciata a questa nuova rappresentanza diplomatica in un territorio particolarmente aperto

all’internazionalizzazione, e al turismo. Da parte mia svolgerò questo compito con spirito di servizio, mettendo a disposizione la mia

esperienza professionale. Alla base c’è la forte volontà di cooperare e collaborare per sviluppare fruttuosi progetti in varisettori”. Di seguito invece le parole dell’ Ambasciatore Jorge José de Figueiredo Gonçalves durante la cerimonia di insediamento con relativo giuramento:

“La missione del neo Console, in sostanza, sarà quella di promuovere e rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra la Regione e Capo Verde, nonché di sostenere la Comunità capoverdiana ivi residente. Altro compito che spetta al console sarà quello di promuovere l’immagine di Capo Verde in altri

ambiti, ovvero come Paese che accoglie i turisti italiani e convincere i potenziali investitori a sceglierlo come luogo sicuro e redditizio per i loro investimenti, nei settori più diversi”.