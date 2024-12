Capodanno 2025, Italia secondo paese più gettonato dopo la Spagna

Anche quest’anno si conferma la tendenza degli europei a trascorrere il Natale in famiglia e ad approfittare delle vacanze di fine anno per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Secondo il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2024 sono aumentate del 16%, mentre quelle di hotel del 19% rispetto alla fine del 2023. E molti europei che desiderano trascorrere il capodanno e l’inizio del 2025 lontano da casa, lo faranno in Italia, grazie anche al clima non troppo rigido, all’offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, tanto da farci diventare il secondo paese più ricercato su Jetcost per l’inizio del 2025 dietro solo alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, indicano che moltissimi europei hanno optato per Milano; è risultata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi e la seconda da francesi, spagnoli e olandesi. Oltre a Milano, anche Roma è la città preferita dai viaggiatori francesi, spagnoli e olandesi e la seconda da tedeschi, britannici e portoghesi. Napoli, altra città monumentale e ricca di storia, si colloca come la terza città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e olandesi, la quarta per i francesi e la quinta per gli spagnoli, britannici e portoghesi. Molto apprezzata un’altra destinazione dove il tempo sarà quasi di sicuro buono per fine anno, la Sicilia, e in particolare Catania, che è la quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e la sesta dai britannici; Palermo è la quarta scelta per gli olandesi e la quinta per i tedeschi. Un’altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole anche in inverno è la Sardegna, con Cagliari nona città più richiesta dai viaggiatori francesi. Un’altra Regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Firenze è al quarto posto nelle preferenze dagli spagnoli e portoghesi e al quinto per i francesi. Poi c’è Pisa, settima scelta per gli spagnoli. Il Veneto è molto ricercato, e in particolare per Venezia, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori britannici, francesi, spagnoli e portoghesi e la quinta per gli olandesi. Verona è la settima scelta per i britannici e portoghesi. Oltre a queste città, anche Bologna, Genova, Bari, Brindisi, Torino, Lamezia Terme, Perugia, Bolzano e Ancona sono state scelte per trascorre questo periodo speciale dell’anno.