Capodanno a Napoli, 4 giorni di concerti: primo appuntamento domani al PalaVesuvio di Ponticelli

Il Capodanno a Napoli si inaugura al ritmo di una delle stagioni più rivoluzionarie della musica italiana. Il 29 dicembre, a partire dalle ore 20, il PalaVesuvio di Ponticelli ospita “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”, un concerto che è insieme celebrazione e presa di posizione culturale.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone di eventi natalizi promossi e finanziati dal Comune di Napoli, offre una panoramica sull’eredità del Neapolitan Power: un movimento che ha ridefinito l’identità musicale cittadina e che continua, a distanza di decenni, a influenzare la scena contemporanea.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con apertura dei cancelli alle ore 19. Per garantire una maggiore accessibilità, il Comune di Napoli ha attivato un servizio navetta gratuito A/R (fino al raggiungimento della capienza massima), con partenza alle ore 18 da piazza Museo e da piazza Borsa. Per chi arriva in auto, i parcheggi disponibili sono in via Califano, via Malibran, via Fausto Coppi e via Argine (lato Circumvesuviana).

“Neapolitan Power – Dalle origini al futuro non è un semplice concerto di apertura del Capodanno a Napoli. È una dichiarazione di metodo e di visione”, afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

“È l’affermazione che la cultura musicale della città non appartiene al passato, ma è un’infrastruttura viva del presente e una risorsa strategica per il futuro. Non folklore, ma ricerca. Non chiusura identitaria, ma apertura radicale. Non ripetizione, ma invenzione”.

Un movimento, sottolinea Locoratolo, “capace di tenere insieme radici popolari, sperimentazione sonora, conflitto sociale e visione internazionale”. In questo senso, il tributo a James Senese e Peppe Vessicchio va oltre l’omaggio: “È il riconoscimento pubblico di una genealogia culturale che ha reso Napoli un laboratorio musicale anticipatore”.

La scelta del PalaVesuvio, l’ingresso gratuito e il servizio navetta “non sono elementi logistici neutri, ma parte di una strategia che considera la cultura un diritto e non un privilegio”, aggiunge Locoratolo. Portare un evento di questa portata a Ponticelli significa affermare una geografia culturale diffusa, inclusiva e policentrica.

Sull’onda del successo del live dei Kokoroko dello scorso 18 dicembre alla Rotonda Diaz, quello del 29 dicembre è il secondo appuntamento selezionato attraverso la manifestazione di interesse per la programmazione del Natale 2025 di Napoli Città della Musica.

“Con il concerto di lunedì 29 dicembre inizia la quattro giorni del Capodanno di Napoli Città della Musica”, osserva Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo.

“Si parte nel nome di James Senese e del Neapolitan Power, puntando sulla contaminazione tra giovani generazioni e grandi maestri. È questa la direzione di una città sempre più policentrica”.

L’evento è strutturato come un percorso artistico per quadri successivi. L’apertura è affidata all’ensemble Parthenope, con un omaggio a Peppe Vessicchio. Segue una sezione centrale dedicata al Neapolitan Power attraverso il repertorio dei Napoli Centrale, quindi il dialogo interculturale proposto da Eugenio Bennato. Il finale è corale e riunisce artisti di generazioni diverse: Tony Esposito, Teresa De Sio, Fabiana Martone, Raiz, Gabriele Esposito, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Gianni Lamagna, Simona Boo e Napoleone, diretti da Ernesto Nobili.