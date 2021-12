Capodanno a Napoli, il sindaco vieta botti e fuochi d’artificio. Festa al Maschio Angioino solo in streaming

Niente concertone, spumanti stappati, abbracci e balli in piazza del Plebiscito. Niente aperitivi con amici e parenti nelle zone della movida. Ma soprattutto niente fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi, vietati da un’ordinanza in extremis del sindaco Gaetano Manfredi: Napoli si appresta a vivere, per il secondo anno consecutivo, un Capodanno sottotono, privo dei tradizionali festeggiamenti, i colori e i rumori che accompagnano la fine dell’anno. L’emergenza sanitaria impone cautela e senso di responsabilita’. Chi sperava di tornare a fare festa nei locali o per strada, dovra’ accontentarsi del cenone in famiglia, magari con un numero ristretto di parenti. Le ordinanze firmate nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e dal sindaco del capoluogo campano, Massimiliano Manfredi, vietano eventi di piazza, limitano la vendita bevande e prevedono maggiori controlli per evitare assembramenti nelle zone maggiormente frequentate, come il centro storico e la zona dei ‘baretti’ di Chiaia. Ci sara’ la tradizionale kermesse di fine anno, ‘Passione Live’, organizzata dall’amministrazione comunale, che si svolgera’ nel cortile del Maschio angioino, ma sara’ possibile seguirla solo in streaming sui siti istituzionali e sulle pagine social, oppure su alcune tv locali della Campania.

Sul palco si alterneranno, dalle 21,30 all’una, personaggi noti della danza, della musica e dello spettacolo, come l’e’tolie Emanuela Bianchini, Diodato, Raiz degli Almamegretta, James Senese ed Enzo Gragnaniello. Un mix di tradizione e modernita’, per rileggere in chiave contemporanea alcuni dei maggiori successi della tradizione napoletana, come i capolavori di Eduardo De Filippo o le celebri melodie della canzone partenopea. Tra divieti, limitazioni e timori per una pandemia che e’ tornata a farsi sentire a suon di contagi e vittime, i napoletani proveranno a non perdere quello spirito di festa e quelle tradizioni che resistono da secoli. Qualcuno potrebbe pensare di affidarsi alla scaramanzia, rispolverando e attualizzando antiche usanze: invece di lanciare vecchi piatti dal balcone, i napoletani proveranno a mettersi alle spalle la pandemia, per iniziare con maggiore ottimismo un 2022 che si spera possa essere migliore.