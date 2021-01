Capodanno: a Roma oltre 1.300 controlli Polizia locale, fermati quattro ragazzi

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Sono oltre 1.300 i controlli eseguiti nel corso della notte da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, e 19 i casi per cui è scattata la sanzione per violazione delle disposizioni a tutela della salute pubblica. Tra le persone sanzionate quattro giovani, tutti minorenni, fermati a piazza Santa Maria in Trastevere: un gruppo di ragazzi, con bottiglie di vetro in mano, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi ma quattro sono stati fermati e identificati: riaffidati ai genitori, giunti sul posto, sono stati contestati gli illeciti secondo quanto previsto dal DL 18 dicembre n. 172.