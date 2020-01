Capodanno, de Magistris: Grande successo, funziona la sensibilizzazione sui botti

“Un grande successo e una grande prova di maturità della città, siamo molto soddisfatti”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la riuscita degli eventi organizzati dal Comune per Capodanno, dallo show in piazza del Plebiscito ai 4 palchi allestiti sul Lungomare che hanno ospitato altrettanti spettacoli dall’una fino all’alba. De Magistris considera “tutto sommato positivo” anche il bilancio di 22 feriti, nessuno in maniera grave, per i botti di Capodanno: “Se consideriamo le presenze, ieri a Napoli c’erano 3 milioni di persone, e quello che accadeva in passato, con morti e centinaia di feriti, possiamo considerare questo bilancio positivo, il senso di maturità dei napoletani aumenta e la sensibilizzazione ha avuto molto effetto”.