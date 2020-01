Ad Avellino, poco prima della mezzanotte, in ospedale e’ arrivata una donna di 30 anni di Avellino per partorire. E 5 minuti dopo mezzanotte e’ nato un maschietto, che potrebbe essere il primo nato in Campania. Il piccolo si chiama Francesco ed e’ venuto alla luce mentre in tutta la citta’ erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.