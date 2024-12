Capodanno in Campania: concerto di Loredana Bertè e James Senese a Napoli, Giorgia a Salerno

Loredana Bertè, James Senese e altri ospiti in onore di Pino Daniele a Napoli, poi Giorgia a Salerno e Coez ad Avellino. E’ il programma delle esibizioni in programma in alcuni dei capoluoghi di provincia campani a Capodanno. A Napoli c’è il Concertone gratuito con Bertè, Senese, mentre sul Lungomare è previsto il format Musicale “Bit Fest Back in Town”. Per l’organizzazione del Capodanno, Piazza del Plebiscito, su indicazione del Comune, resterà chiusa per tre giorni. A Salerno c’è il tradizionale concerto gratuito in Piazza della Libertà, con l’esibizione di Giorgia. L’evento, condotto da Pippo Pelo, inizierà nel tardo pomeriggio e culminerà con lo spettacolo di fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte. E’ Coez, al secolo Silvano Albanese (originario di Nocera Inferiore) l’artista che accompagnerà Avellino nel 2025 dal palco di Capodanno. L’evento inizierà intorno alle 23:30, con un momento di animazione. Seguiranno le performance del rapper “LeOne”. Quindi, il concerto di Coez e il dj set sino alla conclusione. E se a Caserta non ci sarà il concerto in piazza ma si potrà godere della Reggia aperta al pubblico l’1 gennaio (dalle 16 alle 19:30 con ultimo ingresso alle 18), a Benevento invece al momento regna l’incertezza: è stato infatti annullato il concerto di Capodanno del rapper Enzo Dong a Benevento. Il Comune di Benevento, ha preferito consigliare al direttore artistico di annullare il concerto, a causa dei testi delle canzoni considerate “poco educativi”, sulla scia del caso Tony Effe al Campidoglio di Roma.