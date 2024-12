Capodanno in piazza a Napoli nel ricordo di Pino Daniele

Sarà caratterizzato dal ricordo di Pino Daniele il Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli. Lo spettacolo della sera del 31 dicembre vede tra i protagonisti Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ross. L’apertura della lunga kermesse, 5 ore di spettacolo – si comincia alle 20.30 – sarà affidata per la prima volta ad un contest – il Contest Young – che regalerà l’ambito palco a 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale di Napoli e della Campania. Come da tradizione è previsto, inoltre, per le 2.30, lo spettacolo dei fuochi d’artificio di Capodanno al Castel Dell’Ovo.