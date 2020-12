Capodanno: Montesano, ‘che 2021 sia anno dove si coltiva il dubbio e si onora verità’**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “E’ difficile fare gli auguri in questo contesto. Ma come si dice, la speranza è l’ultima Dea. Il mio augurio più sincero agli italiani è di acquisire consapevolezza. Che sia un anno dove si possa coltivare il dubbio, e dove si onori la verità. Questo è l’augurio mio più sincero. Penso che da tutto questo possa scaturire qualcosa di meglio per noi”. E’ l’augurio che Enrico Montesano rivolge, tramite l’Adnkronos, agli italiani per il 2021 alle porte. “Sono preoccupato -ammette l’attore romano- perché le avvisaglie non promettono nulla di buono. Il condizionamento è molto pervasivo, è forte. E’ presente. E’ difficile per le persone contrastare la paura”.