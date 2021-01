Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Nonostante le restrizioni imposte da mesi dai decreti della Presidenza del Consiglio, finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione della pandemia da Sars Cov-2, ed in particolare per le feste di fine anno, a Latina (Roma), poco dopo la mezzanotte in un appartamento alle porte del capoluogo, 7 giovani, tutti tra i 20 e i 27 anni, hanno trasformato una cena in una vera e propria festa danzante, con schiamazzi e musica.