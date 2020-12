Capodanno: ‘Una luce per un abbraccio mancato’, iniziativa per vittime Covid

Milano, 30 dic. (Adnkronos) – “Aderisco all’iniziativa ‘Una luce per un abbraccio mancato’ ideata dal Consiglio comunale dei Ragazzi del Comune di Albese con Cassano (Como), in ricordo delle vittime del Covid-19. Un gesto semplice che condivido, che tutti possiamo fare, che ci unisce nel ricordo di chi non c’è più, verso un 2021 di rivincita contro questo virus”. Lo annuncia, sui social, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. L’iniziativa prevede di accendere la sera del 31 dicembre (dalle ore 20) un lumino alle finestre per ricordare le vittime del coronavirus.