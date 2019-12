Capodanno: vademecum automobilisti per brindisi a prova di tasso alcolemico

Roma, 30 dic. (Labitalia) – Il Capodanno è ormai dietro l’angolo, in moltissimi hanno già deciso dove, come e con chi trascorrere la notte più festosa dell’anno, notte contraddistinta da numerosi brindisi ai quali anche l’automobilista più attento difficilmente riesce a resistere. Per questo, automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha realizzato un vademecum, indicando alcuni semplici aspetti da tenere presenti per chi si mette alla guida. A supporto ci sono anche una serie di app che permettono agli automobilisti di mettersi al volante solo se sicurissimi di non aver ecceduto con l’alcol.

1. Tasso alcolemico. Quando si parla di tasso alcolemico si intende la concentrazione di etanolo presente nel sangue che attualmente ha un limite consentito di 0,5 g/litro, oltre il quale si commette un reato per guida ‘in stato di ebbrezza’.

2. Le sanzioni. La guida in stato di ebbrezza comporta sanzioni e pene crescenti in base alla gravità e al livello di superamento del limite legale del tasso alcolemico consentito: chi viene fermato alla guida di una vettura in stato di ebbrezza con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l rischia un’ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; se l’esame del tasso alcolemico è invece tra 0,8 e 1,5 g/l si rischia una sanzione da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione patente da 6 mesi a 1 anno.

Sanzioni ben più severe attendono chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’importo dell’ammenda varierà da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro. Inoltre, la durata dell’arresto varierà da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente potrà essere disposta per un periodo minimo di un anno fino a un massimo di due anni; è previsto anche il sequestro preventivo e la confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato. Le pene previste dal Codice della Strada raddoppiano se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

3. L’alcoltest. L’accertamento alcolimetrico è eseguito tramite etilometro, dispositivo che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest è un reato punito con la perdita di 10 punti della patente di guida e con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

4. Tabella tasso alcolemico. Non è semplice capire dopo quanti bicchieri si rischia il superamento del limite legale consentito, perché il tasso alcolemico varia in base al sesso della persona, al peso, all’età, alla gradazione degli alcolici e a altri fattori. Il governo ha fornito delle tabelle puramente indicative che definiscono le quantità di alcol ingeribili per non superare il tasso alcolemico di 0,5. Queste tabelle si trovano affisse nei pub, discoteche, ristoranti e i valori si riferiscono a un’assunzione di alcol effettuata entro 60-100 minuti. In questo modo, si può capire dopo quanti brindisi è possibile mettersi alla guida senza incorrere a pene o sanzioni.

5. Le App che aiutano a rilevare il tasso alcolemico. AlcoDroid: questa applicazione, che si presenta già nel nome, permette di impostare il peso e aggiungere i vari alcolici consumati fornendo una stima dell’alcol nel sangue e l’ora in cui è possibile rimettersi alla guida.

Sober app: le funzionalità di base consentono di impostare i propri dati fisici e cosa si è bevuto; l’aspetto interessante di quest’app è che permette di selezionare ciò che si è consumato da una lista completa dei maggiori alcolici in commercio con relativo tasso alcolico, utilissimo specialmente per il consumo di birre.

Etilometro: tra le poche app di questo genere in lingua italiana, l’applicazione ha tutte le opzioni utili; è possibile impostare il peso, il sesso, se è stato consumato cibo o no, l’intervallo di tempo e la quantità di alcol assunto.