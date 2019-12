Capodanno, Verdi contro i botti: Le bancarelle abusive foraggiano la camorra

“Una consuetudine barbara quella di sparare fuochi di artificio pericolosi e dannosi, non a norma di legge e venduti illegalmente” dicono il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il conduttore radiofonico della Radiazza, Gianni Simioli, che hanno organizzato oggi una iniziativa al Caffè Gambrinus anche con manifesti e animali in piazza. “Da considerare anche che in molti territori della Campania quotidianamente ci sono sforamenti dei valori limite di legge delle polveri sottili – aggiungono – una situazione che sarà resa ancora più grave dai botti delle prossime ore che spargeranno nell’aria quantità assurde di veleni (tra cui metalli pesanti) facendo salire il PM10 anche oltre 300/400 per tutta la Campania rispetto ad un limite giornaliero di 50; come se ci trovassimo in un’enorme terra dei fuochi. In poche parole ci avveleneremo tutti”.

A tutto questo, secondo Borrelli e Simioli, “si aggiunge che con i cumuli di rifiuti presenti per strada è altissimo il rischio che molti di questi si incendino provocando un gravissimo danno alla salute, sia per inquinamento dell’aria, sia del suolo. Abbiamo preparato un dossier riguardante centinaia di bancarelle abusive che stanno vendendo botti illegali e pericolosi foraggiando la camorra”.

“Faccio appello ai sindaci affinché organizzino una task force della polizia municipale per sequestrare tutte le bancarelle abusive disseminate sui territori. importante prendere misure concrete per combattere questo malcostume e la delinquenza che c’è dietro, non bastano le dichiarazioni e i post fb” afferma Fiorella Zabatta, dell’Esecutivo nazionale dei Verdi. “I nostri amici a quattro zampe ne risentiranno, qualcuno fino alla morte purtroppo, per lo spavento, determinato dal fatto che percepiscono i rumori amplificati di dieci volte rispetto agli esseri umani”.

…