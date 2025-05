Capodichino-Atlanta, via ai nuovi voli di Delta Air Lines

È partito sabato 24 maggio il nuovo volo di Delta Air Lines da Napoli per l’Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, hub principale della compagnia americana e scalo più trafficato al mondo. Il collegamento è operato quattro volte alla settimana durante tutta la stagione estiva, e offre ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub di Atlanta verso destinazioni in tutto il Nord America e oltre. Dall’anno scorso, Delta ha cominciato a servire l’aeroporto di Napoli anche con un collegamento giornaliero stagionale per New York – JFK, operativo quest’anno dall’8 maggio. Nel 2024, Delta ha trasportato più di 56.000 passeggeri sulla tratta Napoli – New York. “Dopo il successo del volo da Napoli per New York, siamo entusiasti di operare il collegamento per il nostro hub di Atlanta. Il lancio di questo secondo volo si inserisce in una più ampia senior vicepresident Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Il nuovo volo diretto Napoli-Atlanta segna un passo strategico per la connettività del nostro aeroporto, ampliando le opportunità di viaggio verso gli Stati Uniti e collegando Napoli con centinaia di destinazioni attraverso l’hub più trafficato al mondo”. Queste le parole di Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, per il quale questa nuova “rotta consolida ulteriormente la nostra partnership con Delta, che già opera con successo il volo per New York JFK e conferma l’attrattività internazionale di Napoli e della Campania. Il potenziamento dei collegamenti transatlantici, con 6 destinazioni dirette verso il Nord America nella stagione estiva, rappresenta un asset strategico per lo sviluppo del turismo e la crescita economica della nostra regione”. “Continueremo ad investire con determinazione – ancora Barbieri – per assicurare che il nostro scalo sia all’altezza delle sfide dell’espansione, coniugando la crescita con il nostro impegno concreto verso l’ambiente e il territorio che ci ospita”.