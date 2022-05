Capodichino, Gesac e Comune insieme per l’aeroporto di Napoli: più corse Alibus, meno taxi irregolari

Gesac e il Comune di Napoli hanno intrapreso un percorso di collaborazione finalizzato al miglioramento dell’offerta dei servizi ai passeggeri in partenza ed in arrivo all’aeroporto di Napoli.

Il tavolo tecnico avviato con il contributo di Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità e di Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, premetterà un utilizzo dell’infrastruttura viaria più regolare ed efficace.

In particolare, saranno incrementati il numero e l’efficienza delle corse Alibus, al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti e potenziato l’impegno della Polizia Municipale, affiancata anche da personale Gesac e polizia privata, con l’obiettivo di regolamentare e sanzionare gli utilizzi impropri della viabilità e consentire un corretto utilizzo dei taxi.

Sono, inoltre, in fase di studio, sia una serie di interventi sui flussi veicolari e relativa segnaletica di indirizzo, che consentiranno l’impegno della viabilità di accesso all’aeroporto ai soli veicoli diretti allo scalo, che il ripristino della Ztc, per garantire una maggiore fluidità del traffico.

“Ringrazio il Sindaco di Napoli e in particolare gli assessori De Iesu e Cosenza per l’immediata e fattiva collaborazione, con la speranza che lo stesso impegno e collaborazione vengano messi in campo anche dalla Metropolitana di Napoli nella programmazione ed attuazione dei cantieri, che continuano ad insistere sulla viabilità di accesso allo scalo aeroportuale, in funzione di flussi dei passeggeri. L’aeroporto, infatti, è la prima ed ultima impressione per tanti turisti che visitano la nostra regione e i nostri sforzi sono finalizzati ad offrire servizi adeguati e all’altezza di una moderna capitale europea” ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac