Capodimonte, lava, porcellana e musica: una chiusura lunga tre giorni per una mostra di grande successo

Un finissage lungo l’intero fine settimana: da domani a domenica 10 ottobre, per salutare insieme al pubblico e festeggiare il successo della mostra “Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica”, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha previsto un programma di attività, per grandi e piccini, con la speciale apertura serale solo per venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.30 al costo di 2 euro . Alle 20.30 nel Salone delle Feste si esibirà il Quintetto d’archi del Teatro di San Carlo con musiche di G.B. Pergolesi, G. Paisiello, D. Cimarosa, A. Scarlatti. Sabato alle ore 11.00, Da Pergolesi a Mozart, le musiche di ‘Napoli Napoli’ con la possibilità di prenotare una visita guidata con M Elsa Evangelista. Domenica 10 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ‘C’era una volta… Che ti passa per la testa? Parrucche e altre bizzarrie’, laboratorio didattico di costumi e parrucche per bambini a cura di Amici di Capodimonte. Dopo una breve visita all’Appartamento Reale animato da manichini vestiti con abiti di scena dello storico repertorio del Teatro di San Carlo, e dalle parrucche create per la mostra, i bambini creeranno coloratissime parrucche attraverso l’utilizzo di materiale da riciclo. Chi lo vorrà, potrà portare con sé un giocattolo che non usa più a cui dare nuova vita, proprio come usavano fare i più famosi coiffeur delle corti europee. Sabato 9 ottobre, ore 10.30 e domenica 10 ottobre, ore 17.00 ‘C’era una volta una regina che viveva…in una tazza…?’ Visita guidata per bambini a cura dei Servizi educativi del Museo Venerdì 8 ottobre, ore 19.30-22.30 e Sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle ore 10.30 ‘La Musica al tempo dei Borbone e la Dama di Corte’ attività a cura di MusiCapodimonte. Le attività sono incluse nel prezzo del biglietto, per visite e laboratori prenotazione obbligatoria e posti limitati.

