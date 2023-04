Capodimonte, percorribile entro l’estate il Ponte tra i due Parchi. Pubblico-privato, un’intesa modello

Il Ponte tra i due Parchi della città, quello storico di Capodimonte e quello delle Colline, è in dirittura di arrivo. “Entro l’estate – annunciano i responsabili del progetto – sarà finalmente percorribile”. E sottolineano che il ponte è il frutto di “un bellissimo esempio di intesa tra pubblico e privato”. Alludono al fatto che a finanziare l’opera è stata, per l’appunto, una struttura privata la clinica Hermitage (convenzionata con il servizio sanitario nazionale) che, grazie alla nuova struttura, diventa facilmente raggiungibile. Ma non si tratta solo di questo, perché l’Hermitage, come ha spiegato in diverse occasioni Vincenzo Bonavita, presidente della clinica e ed emerito dell’Università Federico II, “ha deciso di realizzare un’opera a doppia valenza: privata, perché fornirà un nuovo accesso alla clinica, e pubblica perché consentirà l’accesso pedonale a chi vorrà transitare dal Parco di Capodimonte al Parco delle Colline e viceversa”. L’opera, spiegano infatti i progettisti, vuole assecondare “una significativa revisione urbanistica di un’area non più extraurbana e che può offrire nel rispetto delle leggi una vita nel verde non solo a chi soffre e chiede ospitalità ad Hermitage Capodimonte ma a tutti coloro che ricercano un contatto con la natura che nessun centro storico può offrire”.

Le fasi del varo l’estate scorsa