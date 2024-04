Capodimonte, Schmidt chiede l’aspettativa: sarà candidato sindaco a Firenze

Eike Schmidt, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali a Firenze, ha chiesto l’aspettativa al ministero della Cultura per il suo ruolo di direttore del museo di Capodimonte a Napoli. La notizia, attesa, è stata pubblicata oggi dalla Nazione e confermata dall’entourage dello stesso Schmidt. L’ok del ministero, secondo quanto appreso, è atteso nei prossimi giorni e da questo fine settimana Schmidt sarà già pienamente in campo a Firenze. A breve, inoltre, saranno annunciati data e luogo per l’iniziativa di lancio ufficiale della campagna elettorale.