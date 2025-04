Capolavori del Barocco romano e napoletano in mostra alla Fondazione Banco Napoli

“Per far comprendere l’importanza di questa mostra, basti pensare che qui è esposto il Pindaro e il Pan di Salvator Rosa, considerato dallo stesso autore il suo capolavoro”. Così Francesco Petrucci, curatore con don Gianni Citro, della mostra ‘Genesi e divenire del Barocco tra Roma e Napoli . Dipinti da Palazzo Chigi in Ariccia e dalla collezione Koelliker’, presentato in anteprima nazionale nella Fondazione Banco Napoli . Sono stati inaugurati anche nuovi spazi, ripristinati proprio per ospitare l’esposizione che resterà aperta fino al 10 giugno. La mostra è stata organizzata grazie alla Fondazione Banco di Napoli e alla Fondazione Meeting del Mare CREA (Cultura, Religioni e Arte). Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Fondazione Banco di Napoli , Orazio Abbamonte, quello del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli , Marcello D’Aponte, il direttore della Fondazione Ciro Castaldo, i curatori Petrucci e Citro. “Roma e Napoli sono due grandi giacimenti di cultura artistica, non ancora del tutto esplorate – ha detto don Citro – qui ci sono tre capolavori assoluti: Pindaro e Pan di Salvator Rosa, dove c’è Napoli col suo caos ancestrale e Roma col suo ordine cosmico. Poi c’è Antonio De Bellis, morto poco più che ventenne, con Apollo e Marsia, la Roma apollinea e la Napoli dionisiaca, manifesto di questa mostra. Infine Matteo Preti con l’incontro di Sant’Antonio Abate e San Paolo Eremita”. In questa collezione, infatti, in primo piano c’è la relazione nel campo della pittura tra Roma e Napoli , capitali della cultura artistica europea nell’età barocca. Due luoghi, è stato sottolineato, “che vivevano una competizione virtuosa e che assistevano alle migrazioni di tanti artisti”. Molti di questi artisti attivi nella città dei papi, è stato evidenziato nella presentazione, “si trasferirono poi nel viceregno, mentre altri di formazione napoletana viceversa operarono nel centro del Cattolicesimo, con un proficuo scambio di esperienze e stimoli culturali”. Tra tutti Caravaggio e Ribera, formatisi a Roma e poi trasferisi a Napoli dove fecero scuola. Salvator Rosa, che fu attivo nella maturità a Roma dove dipinse i suoi capolavori. Bernini, nato a Napolie poi divenne l’astro del Barocco romano, e tanti grandi artisti fino ad arrivare al Settecento con Sebastiano Conca e Corrado Giaquinto, che portarono la loro cultura “solimenesca” nel substrato classicista romano. Sono esposti venti grandi dipinti: dieci provenienti da Palazzo Chigi in Ariccia, sede del museo del barocco romano, e dieci dalla collezione Koelliker, una delle più prestigiose raccolte private di arte italiana formata dal mecenatismo dell’imprenditore milanese Luigi Koelliker. I primi sono di scuola romana, i secondi di scuola napoletana. “Come Fondazione – ha detto Abbamonte – vogliamo offrire agli studiosi, alla gente, dagli studenti agli appassionati, la possibilità di fruire di capolavori d’arte, a volte sconosciuti. Questa mostra è completa e straordinaria per opere esposte, cura e nuovi spazi messi a disposizione al piano terra”.