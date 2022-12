Capolavori dipinti di luce, a San Giorgio La Molara la mostra dedicata al pittore e fotografo Nicola Ciletti

di Azzurra Immediato

L’entroterra beneventano torna protagonista in occasione della mostra Nicola Ciletti. Capolavori dipinti con la luce, a cura dell’Archivio Nicola Ciletti e degli eredi Alessandro e Maurizio Iazeolla. La mostra dedicata all’opera del pittore e fotografo sannita natio di San Giorgio la Molara, si inaugura sabato 17 dicembre nei rinnovati spazi della Pinacoteca Comunale, ex Convento dei Domenicani: un’immersione nel passato in grado di riportarci con bellezza e poesia nel qui e ora sotto la direzione artistica di Giuseppe Leone.

Il racconto della Storia attraverso la fotografia è transitata spesso in uno sguardo posato sui volti di persone in grado di dar tangibilità ad una fitta trama antropologica. Il passato ha assunto autonomia estrapolando i limiti spazio temporali portando ad emersione – chimica, fisica e filosofica – la trasformazione e la traduzione di istanti di realtà altrimenti inenarrabili. Ancora oggi, nella bulimica corsa verso l’immagine, appare necessario soffermarsi su un atteggiamento capitale: abbandonare ogni pretestuosa riduzione dello status della fotografia e consentire allo sguardo fruitore di comprendere ciò che osserva, sapendo che questo è bruciante ricordo e varco verso l’immaginazione. In tale fondamentale alveo di inseriscono la ricerca, il lavoro e le testimonianze lasciate da Nicola Ciletti, quale articolato capitolo di cultura visuale che ha reso la fotografia soggetto di mediazione all’interno di relazioni e dinamiche socioculturali. La mostra Nicola Ciletti. Capolavori dipinti con la luce è occasione unica di indagine e meraviglia nella ricostruzione di una identità collettiva che affonda le radici in un passato narrativo di cui molte tracce sono andate perdute e che, attraverso le lastre fotografiche di Ciletti, ritrova oggi la prospettiva di un nuovo narrare, in divenire. Ecco, perciò, che i grandi ritratti abitanti lo spazio della Pinacoteca del paese natio di Ciletti, suggeriscono secondo l’allestimento dettato dalla visione di Alessandro e Maurizio Iazeolla, il percorso in un tempo, in una realtà che non è più ma che pure lascia oltrepassare la dimensione cristallizzata dello scatto per entrare in processi esistenziali di rara preziosità. Raffinati e rari ritratti riportano in vita un immaginario collettivo di estrema forza che si consolida nella vita racchiusa nei dettagli, talvolta sì minimi da recare infinite ed immaginifiche alterità. Nel mio contributo critico ho sottolineato quanto “nell’istante perduto e ‘dipinto con la luce’ Ciletti abbia dato forma ad una popolazione intensamente straordinaria, ad un ritratto collettivo di rara attualità formale, la cui magia, però, è delineata dai profili narranti e narrativi, quel mettersi in ascolto, da parte di Ciletti, delle dignità dinanzi al proprio obiettivo, per renderli immortali. L’assenza che spesso i ritratti dovevano colmare rappresentano oggi – come all’epoca – la determinazione di una presenza cosmogonica, la volontà di una fenomenologia esistenziale lirica, composta di una verità intangibile eppure profonda capace di riversarsi in un quotidiano alto le cui radici, tuttavia, affondavano nella semplicità degli accadimenti”.

La mostra che riporta nel qui e ora un là ed allora, agita la memoria, propone quello sguardo che Nicola Ciletti seppe avere sulle persone, sulla sua gente e sulle persone incontrate a New York, con un omaggio alla sua amata Fryda Laureti e un rispecchiamento che permette al pubblico coevo di essere sotto lo sguardo principe dell’artista. La vita è così raccontata da Ciletti, con dedizione per la bellezza mutuata e sottesa, con lirica ricerca della verità e poetica trascrizione delle profondità d’animo incontrate dinanzi alla macchina fotografica. Ogni lastra di Ciletti è la scrittura di un tempo, di un istante che guarda per esser guardato in un limbo interdetto all’oblio, laddove l’identità di ogni persona è il capitolo di una Storia ancora in fieri.

Con l’occasione sarà presentato anche il catalogo della mostra, strumento non didascalico quanto di studio e approfondimento sulla figura dell’artista e sulla sua ricerca e poetica legata alla fotografia. Le opere, riprodotte al fine di generare un allestimento immersivo, saranno fruibili, in modalità gratuita nelle festività natalizie e nel mese di gennaio 2023.