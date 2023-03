Libri, Capolinea Malaussène: il gran finale della tribù di Pennac

“Capolinea Malaussène”: uscirà il 28 marzo prossimo per Feltrinelli l’ultimo capitolo della saga creata dalla penna di Daniel Pennac. Sette romanzi, più di 5 milioni di copie vendute e oltre 400 edizioni per la famiglia più amata di Parigi.

Il romanzo sarà presentato il 25 marzo ad ‘Libri Come’ a Roma e l’autore sarà presente il giorno d’uscita del libro, alle 19 presso Feltrinelli Piazza Piemonte a Milano. Pennac, premiato nel 2007 con il Renaudot per ‘Diario di scuola’, professore di francese in un liceo parigino per 30 anni, autore di testi teatrali e monologhi, nonché sceneggiatore di fumetti, con questo libro dice addio alla tribù dei Malaussène e al suo antieroe.