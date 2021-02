Capone (Claai Napoli): Fondi per la cassa integrazione, fare presto. In Campania aspettano 73 mila Pmi

“Il Fondo di Solidarietà Bilaterale, dopo mesi, attende ancora di ricevere, dai Ministeri competenti, un ulteriore tranche delle risorse stanziate dal decreto agosto per far fronte alle numerosissime richieste di prestazioni di sostegno al reddito, connesse all’emergenza da Covid-19. Manca ancora il decreto di trasferimento che consentirebbe l’erogazione delle risorse e delle prestazioni relative al saldo del mese di ottobre, nonché dei mesi di novembre e dicembre 2020”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Claai Napoli in cui si precisa che “si tratta di circa 266 milioni di euro che andranno a coprire nazionalmente una platea di circa 179 mila lavoratori e 73 mila imprese”. “In Campania – dichiara il segretario generale della Claai Napoli, Achille Capone – il mancato accredito delle risorse da parte dei Ministeri competenti impatta su circa 23 mila lavoratori e 8,5 mila imprese. Le risorse che si attendono, ormai da mesi, in questo periodo di grave crisi per l’impresa locale, farebbero la differenza. Per questo le Associazioni nazionali dell’Artigianato – Claai, Cna, Confartigianato e Casartigiani – istitutive del Fondo – , si sono rivolte al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo un intervento tempestivo. Sono fiducioso, – conclude Capone – che, come garantito dagli uffici tecnici dei ministeri, ci sarà, a breve, l’emissione del decreto direttoriale di trasferimento delle risorse che consentirà a FSBA di tornare a operare per fornire alle imprese artigiane e ai lavoratori gli strumenti di sostegno”.