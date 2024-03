Capone “Favorire partecipazione dei lavoratori a gestione imprese”

CATANIA (ITALPRESS) – “La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è un’opportunità per avere retribuzioni migliori per tutti, più produttività per le aziende e crescita per il Paese. La partecipazione dei lavoratori, quindi, non è un’utopia; viene già applicata in buona parte del nord Europa. Credo che sia arrivato il momento di cogliere questa opportunità”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’UGL, Paolo Capone, presente alla tappa catanese del tour #LavoroèPartecipAzione organizzato in occasione del 74° anniversario della Confederazione. xn5/vbo