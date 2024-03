Capone (Ugl): serve un nuovo patto sociale tra capitale e lavoro

A Milano 74mo anniversario del sindacato. Focus sulla partecipazione

Milano, 25 mar. (askanews) – La sicurezza sul lavoro, il potere d’acquisto dei salari, e soprattuto la partecipazione. Sono alcuni dei temi discussi all’incontro promosso dall’UGL a Milano per festeggiare il 74esimo anniversario del sindacato. Un anniversario che cade in un “momento cruciale”, come ha sottolineato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, che a Milano ha concluso il tour nazionale Ugl in 20 regioni intitolato “Lavoro è PartecipAzione”, organizzato con un obiettivo: “Per spiegare che la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’imprese è la rivoluzione che noi ci aspettiamo. È l’occasione, l’applicazione dell’articolo 46 della Costituzione, di costruire un nuovo patto sociale tra capitale e lavoro, dichiarando finita la lotta di classe. Ecco, questa è la nostra speranza, questo è il nostro auspicio”.Durante le tappe del tour sono emerse molte questioni, a partire dal tema della sicurezza sul lavoro. “Sulla sicurezza del lavoro che è il nostro tema ormai da troppi anni abbiamo delle idee precise – ha spiegato Capone – Abbiamo partecipato agli incontri con il Governo, non solo con questo Governo, con il Ministro Calderone nelle ultime due settimane e abbiamo proposto l’esigenza di avere un’unica agenzia di controllo. Oggi i soggetti che controllano l’applicazione delle regole sulla sicurezza sono tanti e insieme non riescono a coordinarsi. Allora un’agenzia unica di controllo può essere un primo provvedimento”.Al centro del dibattito anche il problema dei salari dei lavoratori italiani: “C’è stata negli ultimi trent’anni una perdita di potere d’acquisto del 5% sul montante stipendio dei lavoratori. I nostri colleghi francesi e tedeschi, tanto per avere due esempi omogenei, hanno avuto nello stesso periodo più del 35% di maggiorazione del potere d’acquisto. Quindi vuol dire che paghiamo lo scotto di un costo del lavoro troppo alto. Bene ha fatto il governo a tagliare il cuneo fiscale. Era una nostra richiesta già presentata ai governi precedenti, anche al governo Draghi”.A Milano è stato anche presentato il quarto numero della rivista “Pagine Libere” di Azione Sindacale dedicato interamente alla partecipazione dei lavoratori alle imprese. Un tema caro all’Ugl che ha presentato in Commissione Lavoro e Finanze della Camera le sue proposte per rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte strategiche aziendali.All’incontro a Milano hanno preso parte: Francesco Carlesi, Presidente dell’Istituto “Stato e Partecipazione”, Maurizio Castro, Direttore Scientifico Master CUOA Strategia d’impresa, Luca Gallesi, Dottore di Ricerca in Legge e Scienze Umane e Giovanni Scansani, Corporate Welfare Advisor, docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano.