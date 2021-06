Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Puntualmente, in coincidenza con i periodi di punta della fase dei raccolti, emergono casi di sfruttamento della manodopera in agricoltura. Una piaga ricorrente su cui non bisogna mai abbassare la guardia”. Così in una nota Susanna Cenni, responsabile Agricoltura nella Segreteria del Pd.